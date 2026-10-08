«كعكة» قدساوية تحتفل بأبطال الخليج

احتفل نادي القادسية بلاعبيه الأربعة الفائزين مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بلقب بطولة «خليجي 27»، لدى انضمامهم إلى تدريبات الفريق، الخميس، بعد العودة من مهمتهم الوطنية.

وفاز مع الأخضر باللقب الخليجي رباعي القادسية محمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، وجهاد ذكري، قلب الدفاع، وعبد الله آل سالم، رأس الحربة، والجناح محمد القحطاني.

وحضر هؤلاء اللاعبون إلى النادي بعد يومين من تحقيق البطولة بالفوز على المنتخب الإماراتي، الثلاثاء، في المباراة النهائية.

وبمناسبة التتويج، حظوا باستقبال احتفالي، وفق ما أعلن القادسية عبر منصّة «إكس»، وقُدِّمت لهم «كعكة» تهنئةً باللقب قبل بداية التدريبات على ملعب النادي، بمشاركة أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق.

وجاء ذلك عشية مواجهة الفريق مع الخلود، الجمعة، في ثامن جولات دوري روشن السعودي على ملعب نادي الحزم في الرس.