الاسترجاعية تعيد أبطال الخليج إلى الهلال

انضم أبطال الخليج من لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى تدريبات «الأزرق» مساء الخميس، قبل 48 ساعة من مواجهة الاتحاد في «الكلاسيكو»، قمة ثامن جولات دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، أدّى اللاعبون السبعة، المتوَّجون مع المنتخب السعودي بـ «خليجي 27»، تمارين استشفائية، ويخوضون كامل الحصة التدريبية للفريق الجمعة، عشيّة المواجهة المقرّرة السبت على ملعب «المملكة أرينا».

وشارك من الهلال، في كأس الخليج العربي الأخيرة، كلٌ من محمد العويس، حارس المرمى، المدافع حسان تمبكتي، محمد محزري، الظهير الأيمن، متعب الحربي، الظهير الأيسر، ناصر الدوسري ومحمد كنو، لاعبا الوسط، والجناح سلطان مندش.

وحصل اللاعبون السبعة على يوم راحة الأربعاء، وعادوا إلى ناديهم الخميس، للانتظام في التحضيرات الجارية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قبل «الكلاسيكو».

وجمع «الأزرق»، قبل فترة التوقف، 18 نقطة من أصل 21، وخسِر مباراة وحيدة مقابل تحقيق 6 انتصارات، منحته صدارة جدول الترتيب، ويلاحقه الاتحاد، الثاني برصيد 17 نقطة.