مورينيو: ملف سيتي لن يطوى قريبا.. ودفعنا ثمن «قضية نجريرا»

أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أنَّ الحكم ضد مانشستر سيتي الإنجليزي ربما سيصدر وقد بلغ من العمر 80 عامًا، لافتًا إلى أنَّ ناديه دفع الثمن في «قضية نجريرا» المتهم فيها برشلونة.

وخلصت لجنة مستقلة إلى أنَّ سيتي مدان بجميع التهم المتعلقة بانتهاكات القواعد المالية للدوري الممتاز على مدار تسعة مواسم من 2009ـ2010 إلى 2017ـ2018، فيما تنظر محكمة إسبانيا الاتهامات المسندة إلى النادي الكاتالوني بدفع رشى للحكام.

وقال مورينيو مازحًا، في مقابلة لصحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية نشرت السبت، إنه قد لا يعيش حتى يرى نهاية النزاع القانوني بين مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن استأنف النادي ضد الحكم.

وتولى مورينيو تدريب مانشستر يونايتد في الفترة من 2016 إلى 2018 وقاده إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف سيتي بقيادة بيب جوارديولا في موسم 2017ـ2018، وهو اللقب الذي يطالب به عدد من لاعبيه السابقين.

وذكر مورينيو، عندما سُئل عن القضية «أفضل أن أضحك على الأمر.. أعتقد أننا سنصل في النهاية إلى خاتمة، لكن ربما سنحتاج إلى أن يحالفنا الحظ لنكون على قيد الحياة عندما يصدر الحكم النهائي.. ربما سأكون في الثمانين من العمر.. ستُقدم الطعون، ثم المزيد من الطعون».

وعرَّج مورينيو على «قضية نجريرا» وأوضح: «كنت في ريال مدريد خلال الأعوام الحاسمة للقضية. في ذلك الوقت، لم يكن أحد يعلم عنها شيئًا، لكننا عشنا تلك التجربة ودفعنا الثمن».

ويواجه مورينيو بداية صعبة مع ريال مدريد، إذ يحتل الفريق حاليًّا المركز الرابع في الدوري برصيد 15 نقطة، متأخرًا بست نقاط عن المتصدر برشلونة. وسيستضيف فياريال السبت لحساب الجولة الثامنة.

وأنهى الريال الخميس حصته التدريبية الرابعة الأسبوع الجاري في المدينة الرياضية بمشاركة العائدين من الاستحقاقات الدولية وآخرهم الإنجليزيان جود بيلينجهام وترنت ألكسندر-أرنولد والإسباني مارك كوكوريا، الذين أجروا تدريبات انفرادية.