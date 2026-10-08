اتحاد القدم يحسم مستقبل دونيس

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار اليوناني جورجيوس دونيس في قيادة الدفة الفنية للمنتخب الأول، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قرار يتعلق بتغييره، وفق ما نُشر عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي في بيان رسمي الخميس.

وتضمن بيان اتحاد القدم: «إشارة إلى ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن دونيس يود الاتحاد السعودي التأكيد أن المدرب مستمر مع المنتخب، ولا يوجد أي قرار يتعلق بتغيير الجهاز الفني وفقًا لما تم تداوله».

وأضاف: «يدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وتولى دونيس تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 23 أبريل 2026، بعقد يمتد حتى يوليو 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وبدأ دونيس مهمته فعليًا خلال معسكر الإعداد لكأس العالم 2026، وخاض الأخضر تحت قيادته ثلاث مباريات تجريبية قبل البطولة، خسر الأولى أمام الإكوادور 1ـ2، ثم فاز على بورتوريكو 3ـ0، وتعادل دون أهداف مع السنغال.

وفي كأس العالم 2026، قاد دونيس المنتخب السعودي خلال دور المجموعات، فتعادل مع أوروجواي 1ـ1، وخسر أمام إسبانيا 0ـ4، قبل أن يتعادل مع الرأس الأخضر دون أهداف، لينهي الأخضر المجموعة في المركز الرابع بنقطتين ويودع البطولة من الدور الأول.

واستمر المدرب اليوناني في منصبه بعد المونديال، قبل أن يقود المنتخب إلى لقب «خليجي 27» في جدة، محققًا أول بطولة له مع الأخضر.

وحصد المنتخب السعودي تحت قيادته العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد الفوز على الكويت 1ـ0، وعُمان 3ـ0، والعراق 2ـ0، ثم تجاوز قطر بركلات الترجيح 3ـ2 بعد التعادل دون أهداف في نصف النهائي، قبل أن يهزم الإمارات 2ـ0 في المباراة النهائية.