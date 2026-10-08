الآسيوي يفرض العقوبة الثالثة على سمرفيل

وقَّع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، عقوبة إيقافٍ انضباطيةٍ على الهولندي كريسينسيو سمرفيل، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، هي الثالثة في مسيرته منذ كان لاعبًا شابًا، نظير طرده أمام الغرافة القطري، في 15 سبتمبر الجاري، ضمن أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

بذلك، يفتقد الهلال إلى جهود جناحه أمام السد والشمال القطريين وشباب الأهلي الإماراتي، في 13 و27 أكتوبر الجاري و3 نوفمبر المقبل، على الترتيب، ضمن ثاني وثالث ورابع جولات مجموعة الغرب من البطولة.

وتلقى سمرفيل بطاقة حمراء مباشرة خلال الفوز 2ـ1 على الغرافة، في ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وفي الحالة ذاتها، أشهر الحكم الإماراتي عمر العلي بطاقة مماثلة للجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط الفريق القطري.

وخلال اجتماعٍ لها، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، في الاتحاد الآسيوي، قراراتٍ عدّة، من بينها إيقاف كلٍ من سمرفيل وبن ناصر ثلاث مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وتغريم كلٍ منهما مبلغ ألفَي دولار، يُسدَّد في غضون 30 يومًا من تاريخ إبلاغ القرار.

وأدانت اللجنة كلا اللاعبَين بارتكاب مخالفة «القيام بعمل ينطوي على سلوك عنيف».

ولم يسبق لسمرفيل التعرّض إلى عقوبة إيقاف انضباطية خلال مسيرته على مستوى الفريق الأول، التي مثّل فيها ليدز يونايتد ووست هام يونايتد الإنجليزيين قبل الانضمام إلى الهلال صيف العام الجاري.

بينما تُظهِر بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، الكروي الإلكتروني العالمي، إيقافه مرتين على مستوى الفئات السنية، الأولى لمدة أربع مباريات مع فينورد الهولندي بقرارٍ داخلي من النادي في نوفمبر 2018، بعد مشاجرةٍ مع زميلٍ له، والثانية لمباراتين مع فريق ليدز تحت 23 عامًا، في مارس 2021، بسبب تلقيه بطاقة حمراء.

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