باباس: فترة التوقف ساعدت الاتفاق

تحدّث الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن استفادته من فترة التوقف، التي تخطّت مدّتُها ثلاثة أسابيع، في جوانب عدّة.

ويواجه الاتفاق ضيفه الخليج، السبت على ملعبه في الدمام، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي عن المباراة، الخميس داخل مقر ناديه، صرَّح باباس: «نركِّز على صعيدَي الدوري ودوري أبطال الخليج، رفعنا المعدل اللياقي وأتمنى أن نظهر بمستوى أفضل».

ولفت إلى قضائه وقتًا طويلًا مع اللاعبين، خلال فترة التوقف، لتطوير بعض الجوانب الفنية وإضافة بعض التفاصيل التي كان الفريق بحاجةٍ إليها.

وأوضح: «كانت الفترة الأخيرة شبيهة بالمعسكر الإعدادي، وما جعلها مثالية اكتمال عناصر الفريق، وقد عمِلنا على تحسين كافة الجوانب، البدنية والتكتيكية».

وبارك مدرب الاتفاق للسعوديين فوز منتخبهم بكأس الخليج العربي الـ 27، وقال: «نبارك للشعب السعودي، وللمدرب دونيس، صاحب الأصول اليونانية مثلي».

وبعد المؤتمر، قاد الأسترالي حصة تدريبية، استأنف بها الاستعداد لمباراة الخليج، بعدما منح لاعبيه يوم راحةٍ الأربعاء.

وشارك في التدريب المدافع الإسكتلندي جاك هيندري، والسلوفاكي أوندريج دودا، لاعب الوسط، عقِب فراغهما من تمثيل منتخبي بلديهما وعودتهما إلى السعودية.

وحسب مصادر «الرياضية»، ركّزت الحصة، التي فُتِحت الربع ساعة الأولى منها أمام وسائل الإعلام، على الشق الفنّي.