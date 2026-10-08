البحراوي وبلعيد يدعمان التعاون

تلقى الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، دفعة معنوية بانضمام المهاجم المغربي يونس البحراوي والمدافع الجزائري زين الدين بلعيد إلى التدريبات، الخميس، بعد عودتهما من مهمة تمثيل بلادهما دوليًا خلال فترة التوقف الأخيرة.

والتحق اللاعبان بتحضيرات «سكري القصيم» قبل مواجهته مع الشباب على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ومثّل بلعيد منتخب الجزائر الأول في فترة التوقف، بينما لعب البحراوي مع «أولمبي» المغرب.

وفي التدريبات التي بدأت 6:00 مساءً، أدى اللاعبون تمارين لياقية وفنية، وطبّقوا عددًا من الجمل التكتيكية وفق بيان للنادي عبر منصة «إكس».

وستُدشِّن المباراة انطلاقة رازوفيتش مع التعاون الذي تولى تدريبه أخيرًا خلفًا لمواطنه زاركو لازيتيتش المُقال بداعي ضعف النتائج.