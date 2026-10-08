القادسية والجوجيتسو يطوران اللاعبين

وقّعت شركة نادي القادسية والاتحاد السعودي للجوجيتسو اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير قدرات الرياضيين، والارتقاء بمستوياتهم الفنية، وتعزيز التعاون في المجالات الفنية والإدارية، بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتهيئة اللاعبين للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وطبقًا لحساب النادي الشرقي على منصة «إكس» تأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتطوير رياضة الجوجيتسو، من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطبيق أفضل الممارسات التدريبية والتطويرية، إلى جانب توفير الدعم والإمكانات اللازمة لتنمية قدرات اللاعبين، ورفع كفاءة الأداء الرياضي، وتعزيز فرص مشاركتهم في البطولات الخارجية.

وتشمل مجالات التعاون تمكين اللاعبين ودعم مشاركاتهم، وتطوير المستوى الفني وتحسين الأداء الرياضي، إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين في إعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم التنافسية.

ويذكر أن فريق القادسية للجوجيتسو خلال الموسم الرياضي 2025ـ2026 حصد 125 ميدالية متنوعة في منافسات الرجال والسيدات، منها 37 ميدالية ذهبية و37 فضية و51 برونزية.