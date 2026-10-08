قضية مارادونا تدخل مرحلة المرافعات الختامية

بدأ ممثلو الادعاء العام في الأرجنتين، الخميس، مرافعاتهم الختامية في محاكمة المتهمين في قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، مؤكدين أنه تُرِكَ لمصيره على يد فريقٍ طبي، اتَّسم أداؤه بـ «الفوضوية».

ويُحاكم منذ أبريل الماضي سبعةٌ من أفراد الطاقم الطبي على خلفية وفاة مارادونا عام 2020 أثناء فترة تعافيه من عمليةٍ جراحيةٍ.

ورحل نجم مونديال 1986 عن 60 عامًا إثر قصورٍ في القلب، ووذمةٍ «تورم» رئويةٍ حادةٍ، وهي حالةٌ تتراكم فيها السوائل داخل الرئتين، بمنزلٍ مستأجرٍ في تيجري، شمال بوينس أيرس، بعد أسبوعين من خضوعه لعمليةٍ جراحيةٍ لإزالة جلطةٍ دمويةٍ من الدماغ. ويُتَّهم أفراد طاقمه الطبي بتقديم رعايةٍ صحيةٍ غير كافيةٍ بشكلٍ واضحٍ خلال الفترة التي سبقت وفاته.

ويواجه الفريق الطبي تهمة «القصد الاحتمالي»، وهو مصطلحٌ قانوني، يعني إدراك الشخص أن أفعاله قد تؤدي إلى ضررٍ مع إصراره على الرغم من ذلك على الاستمرار فيها.

وفي مرافعته خلال الجلسة الختامية، التي حضرتها بنات الأسطورة الخميس، قال باتريسيو فيرَّاي، المدعي العام: إن «التنظيم الفوضوي» للمتهمين ترك مارادونا المريض «في وضع من العجز، وتخلوا عنه لمصيره».

واتَّهمهم بأنهم «أخلُّوا بواجباتهم، وتصرفوا بما يتعارض مع أصول المهنة الطبية»، كما أنهم «امتنعوا عن اتخاذ كل الإجراءات التي كان يتعيَّن عليهم اتخاذها». وفي حالة أدانتهم سيواجهون عقوباتٍ تصل إلى 25 عامًا.

وكانت أول جلسة محاكمةٍ أُبطلت بشكلٍ مفاجئ، العام الماضي، بعد شهرين ونصف الشهر من الجلسات إثر الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلمٍ وثائقي سري حول القضية.