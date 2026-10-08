دورة بكين.. ميرا ونيكولا إلى نصف النهائي

فازت الروسية ميرا أندريفا المصنفة الرابعة 7-6 و7-6 على مواطنتها إيكاترينا ألكساندروفا، الخميس، لتصل إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة، حيث تلعب ضد التشيكية نيكولا بارتونكوفا في مواجهة بين النجمتين الصاعدتين في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة ألف نقطة التي تلعب في بكين.

وكسرت ميرا صاحبة الـ19 عامًا والفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة، إرسال ألكساندروفا، المصنفة 19، لتتقدم 2-0 قبل أن تتأخر 5-3 في المجموعة الأولى المتقلبة، ‌حيث واجهت ‌اللاعبتان صعوبة في الحفاظ على أشواط إرسالهما. لكن ​المراهقة ‌استعادت ⁠توازنها لتفوز ​بفارق ضئيل ⁠في الشوط الفاصل.

وبدت ميرا في طريقها نحو حسم المجموعة الثانية، بعدما تقدمت 4-1 وكانت تلعب شوط إرسالها لإنهاء المباراة عندما كانت النتيجة 5-3، قبل أن تشن ألكساندروفا «31 عامًا» هجومًا متأخرًا لتفرض شوطًا فاصلًا آخر.

وسيطرت أندريفا على الشوط الفاصل بضربة أمامية حاسمة لتتقدم 3-2، وفازت بخمس من آخر ست نقاط لتحسم الفوز وتصل إلى أول نصف نهائي لها في بكين.

في وقت سابق، وصلت نيكولا المصنفة 26، إلى أول نصف نهائي لها في واحدة من بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة ألف نقطة، بفوزها الساحق ‌6-2 و6-0 على مواطنتها التشيكية والمصنفة السابعة كارولينا موخوفا في 67 دقيقة.

وهيمنت نيكولا صاحبة الـ20 عامًا على المباراة من ⁠البداية إلى النهاية، بعدما ⁠فازت بخمسة أشواط متتالية في بداية المباراة، ثم بآخر سبعة أشواط لتسحق موخوفا، وصيفة بطلة ويمبلدون، التي تكبرها بعشرة أعوام.