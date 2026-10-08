بيكي: الاتفاق قوي لكننا نريد النقاط الثلاث

أعلن الكاميروني أندريه بيكي، مساعد مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، اكتمال جاهزية «الدانة» لمواجهة الاتفاق، السبت في الدمام، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وبسبب الإيقاف لجولةٍ واحدةٍ، يغيب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الخليج، عن المباراة، ويقود مساعده الفريق بدلًا منه.

وخلال مؤتمرٍ صحافي عن المباراة، الخميس داخل مقر ناديه، قال بيكي: «التركيز مهمٌّ من أجل تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ، وهي حصد النقاط الثلاث»، مؤكدًا جاهزية اللاعبين. فيما نوَّه بقوة المنافس، وامتلاكه عناصرَ متميِّزةً، وأشار إلى الاستعداد للتعامل مع نقاط قوة صاحب الأرض، ومحاولة استغلال نقاط الضعف، بما يسهم في الفوز.

وتحدَّث المساعد عن أهمية التحلي بالروح القتالية طوال دقائق المباراة، منبِّهًا إلى وجوب احترام المنافس.

وفي 15 سبتمبر الماضي، عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم جوميز بالإيقاف مباراةً واحدةً، ودفع غرامةٍ مالية، آلاف ريال، نظير ارتكابه «سلوكًا غير رياضي تجاه أحد جامعي الكرات» خلال المواجهة بين فريقه والنصر، 12 من الشهر ذاته، ضمن سابع جولات الدوري.