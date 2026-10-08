آل الشيخ يعلن تفاصيل بطاقة «المكسيك ضد العالم»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن النزالات المصاحبة لمواجهة ساؤول كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي في «المكسيك ضد العالم»، المقرَّرة، السبت 31 أكتوبر الجاري، في «ذا فينيو» في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويجمع الحدث، الذي يُبثُّ مباشرةً عبر منصة DAZN، عددًا من الملاكمين المكسيكيين بمنافسين من دولٍ مختلفةٍ، ويتضمَّن ثلاثةَ نزالاتٍ مصاحبةً على ألقابٍ عالميةٍ في أوزان فوق المتوسط، والريشة، وفوق الخفيف، إلى جانب ستة نزالاتٍ أخرى.

وفي المواجهة الرئيسة، يعود النجم المكسيكي كانيلو إلى الحلبة للمرة الأولى منذ مواجهته الأمريكي تيرينس كروفورد، العام الماضي، لينافس على لقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC» لوزن فوق المتوسط، الذي يحمله الفرنسي الكاميروني مبيلي. ويخوض كانيلو تحديًا جديدًا بعد مسيرة بطل العالم بلا منازعٍ في هذا الوزن، التي نجح خلالها في الدفاع عن ألقابه تسع مراتٍ على مدى خمسة أعوامٍ.

في المقابل، يخوض مبيلي أول دفاعٍ عن لقبه العالمي أمام أحد أبرز نجوم الملاكمة، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم، في أهم مواجهةٍ بمسيرته حتى الآن، وأول نزالٍ رئيسٍ له ضمن موسم الرياض.

وفي النزالات المصاحبة، يدافع المكسيكي خايمي مونجيا عن لقب رابطة الملاكمة العالمية «WBA» لوزن فوق المتوسط أمام الروسي نيكيتا زون.

ويدخل مونجيا المواجهة بسجلٍ يضمُّ 46 فوزًا، وخسارتين في أول دفاعٍ عن اللقب الذي أحرزه بفوزه على أرماندو ريسينديز، مايو الماضي، فيما يخوض زون أول نزالٍ له خارج بلاده بسجلٍّ يضم 12 فوزًا، وتعادلًا واحدًا، ودون هزيمةٍ.

كذلك يدافع المكسيكي رافاييل إسبينوزا عن لقب منظمة الملاكمة العالمية «WBO» لوزن الريشة أمام الفنزويلي لورينزو بارا، المصنَّف الأول بين المتنافسين على اللقب. وحقق إسبينوزا 28 فوزًا، ولم يهزم في أي نزالٍ، ونجح في الدفاع عن حزامه أربع مراتٍ منذ إحرازه، ديسمبر 2023، فيما يدخل بارا المواجهة بسجلٍّ يضم 24 فوزًا، وتعادلًا واحدًا، وخسارةً.

وفي ثالث النزالات المصاحبة على الألقاب العالمية، يلتقي المكسيكي ليندولفو ديلجادو والكندي أرتور بيارسلانوف على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة «IBF» الشاغر لوزن فوق الخفيف.

وتجمع المواجهة ملاكمين بسجلين خاليين من الهزائم، إذ حقق ديلجادو 24 فوزًا، مقابل 21 فوزًا لبيارسلانوف، وهذه أول مشاركةٍ لهما ضمن موسم الرياض.

ويواجه المكسيكي ديفيد بيكاسو، حامل الحزام الفضي للمجلس العالمي للملاكمة، الفلبيني كارل مارتن، المصنَّف الأول لدى منظمة الملاكمة العالمية في وزن «السوبر بانتام ويت».

ويعود بيكاسو إلى الرياض بعد مواجهته الياباني ناويا إينوي، ديسمبر الماضي، بسجلٍّ يضمُّ 32 فوزًا، وتعادلًا واحدًا، وخسارةً، فيما حقق مارتن 28 فوزًا، ولم يهزم حتى الآن.

في حين يلتقي المكسيكي رايموندو روخاس جارسيا، صاحب السجل الذي يضمُّ 16 فوزًا وخسارتين، الياباني ريتو تسوتسومي، الذي حقق خمسة انتصاراتٍ، دون هزيمةٍ، وسبق له المشاركة في النزالات المصاحبة لمواجهة جوشوا وبرينجا في جدة، يوليو الماضي.

وتشمل بقية النزالات مواجهة المكسيكي ماركوس فاسكيز رودريجيز والكازاخستاني بيك نورماجانبيت، ولقاء المكسيكي كارلوس إيميليانو روخو فاسكيز والروماني فلافيوس بيا، فيما ينازل المكسيكي هيكتور أوكتافيو أجيري الكوبي برايان ليون سالجادو، ويلتقي إريك جاهير فيليجاس الملاكم السعودي سلطان المحمد.