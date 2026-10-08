العنود لـ «الرياضية»: «سلمى» استفزتني بالتمرد والعفوية

أكدت الممثلة العنود عبد الحكيم أن دور «سلمى» الذي جسدته في مسلسل «أحلى نصيب» من أكثر الشخصيات المتمردة التي أدتها خلال مشوارها الفني حتى الآن، وأن تعرضها لضغوط عائلية ميزها في الخط الدرامي العامي للمسلسل الذي يعرض على MBC1 وMBC شاهد.

وقالت لـ«الرياضية»: «أبرز سمات شخصية سلمى العفوية والطاقة التي امتدت على مدى 90 حلقة سبقها تجهيز وتصوير لمدة عام كامل، وشمل التصوير الرياض وحائل وضرما وتركيا».

وأضافت: «الشخصية استفزتني كثيرًا وفجرت طاقات تمثيلية لم أتوقعها».

وتطرقت العنود إلى حادثة سرقة جوالها أثناء التصوير قائلة: «للأسف وضعته في الكرفان الخاص بي آخر أيام التصوير وعندما عدت فقدته، وحزنت عليه لأنني صورت به كواليس العمل».

وقالت عن دور «سلمى»: «هي الأخت الصغرى لراكان وشخصيتها شابة اجتماعية وعفوية ومحبوبة ولا تحب ان تلتزم براي والدتها، لاحقا تخطف وتدخل علاقة مع ناصر الذي يجسده الممثل سعد الشطي ويتزوجها وتكون ضحية راكان ونورة».

والمسلسل من بطولة الفنانة ميلا الزهراني ومحمد الشهري إلى جانب فريق عمل المسلسل الذي يضم الممثلين القديرين عبد الله السدحان، عبد الإله السناني، زهرة عرفات، ليلى السلمان، إلى جانب مهند الحمدي، هند محمد، غادة الملا، سعد الشطي، سمية رضا، ترف العبيدي.

وتدور قصة مسلسل «أحلى نصيب» حول اتفاق غير تقليدي بين شاب وفتاة يلتقيان صدفة في رحلة عودتهما من تركيا، حيث يتفقان على تمثيل زواج وهمي لمدة ستة أشهر للهروب من ضغوط عائلاتهم وحل أزمات الماضي المعقدة.