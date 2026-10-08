تشيفرين يوافق على ولاية رئاسية رابعة

وافق السلوفيني ألكسندر تشيفرين على الترشح لولاية رئاسية رابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، متراجعًا عن قراره السابق بترك المنصب عند انتهاء ولايته الحالية.

وأبلغ تشيفرين رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية الـ 55 الأعضاء في «يويفا» في برلين، الخميس، عزمه الترشح لإعادة انتخابه ⁠في المؤتمر السنوي الاعتيادي الـ 51 للاتحاد في أستانا العاصمة الكازاخية في 22 أبريل.‭‭ ‬‬

وأعلن تشيفرين في أغسطس أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للعبة، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت للسويسري جياني إنفانتينو الرئيس الحالي ومطالبته بالتنحي بعد المشروع الاستثماري الذي تراجع عنه تحت الضغوط.

وقال تشيفرين في كلمته: «أود أن أشكر الاتحادات الوطنية على ثقتها. واجهنا تحديات استثنائية على مدار الأعوام الماضية، وتصدينا لها كفريق واحد. ولا يزال أمامنا عمل مهم، ولذلك قبلت طلبهم بالترشح مرة أخرى».

وجاء إعلان تشيفرين في الوقت الذي ⁠واصلت فيه الاتحادات الوطنية الأعضاء في «يويفا» ضغوطها من أجل إحداث تغيير في «فيفا».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن جميع أعضائه، باستثناء أذربيجان، أيدوا مقترحات إصلاح «فيفا» بعد أن فقدت الثقة في القيادة الحالية، وأن الإصلاح المؤسسي لن يكون كافيًا بحد ذاته.

ويواجه إنفانتينو معارضة متزايدة منذ محاولته الفاشلة في يوليو الماضي إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كيان تجاري جديد تابع لـ«فيفا» يمتلك الحقوق المرتبطة بالمسابقات، بما في ذلك كأس العالم.