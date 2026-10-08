دفاع النصر.. سيماكان يعود والعمري يغيب

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم جهود مدافعه الفرنسي محمد سيماكان، في وقت سيُبعد فيه الإرهاق عبد الإله العمري، زميله في الخط الخلفي، عن لقاء «الأصفر» مع الدرعية، الجمعة، لحساب ثامن جولات دوري روشن السعودي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وقرر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب النصر، استبعاد العمري الذي سبق لـ «الرياضية» الإشارة إلى معاناته من الإرهاق، بعد المشاركة في بطولة «خليجي 27» والتتويج بلقبها مع المنتخب السعودي، الثلاثاء الماضي.

وجاءت معاناته تزامنًا مع احتمالية غياب سيماكان، في ظل شكوك حول اكتمال جاهزيته بعد الشد العضلي الذي تعرض له، ما كان سيضع بوستيكوجلو أمام أزمة دفاعية، لكن الفرنسي اجتاز اختبارات أخضعه لها الجهاز الفني، وشارك في التدريبات الجماعية كاملة، ليدخل حسابات بوستيكوجلو عشية المباراة.

وخلافًا لسيماكان، أظهرت الاختبارات حاجة العمري إلى مزيد من الراحة لاستعادة جاهزيته، والعودة إلى المشاركة مع الفريق.

وإلى جانب العمري، شمل قرار الاستبعاد أمام الدرعية الجناح عبد الرحمن غريب لعدم جاهزيته بدنيًا بما يتيح له خوض اللقاء.

ووفقًا للمصادر، قرر بوستيكوجلو استدعاء عبد الهادي العلوان، حارس المرمى الشاب، من أجل تغطية النقص في مركزه لغياب زملائه المصابين نواف العقيدي وراغد النجار ومبارك البوعينين.

واختتم الفريق العاصمي تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية في «دار النصر» استبقها العمري بالحضور إلى مقر النادي، رفقة زملائه نواف بوشل، الظهير الأيمن، وعبد الله الخيبري، لاعب الوسط، وعبد الله الحمدان، رأس الحربة، المتوجين مع المنتخب السعودي باللقب الخليجي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، متخلفًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق نقطتين، فيما يقف الاتحاد ثانيًا بـ 17 نقطة.