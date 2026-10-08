بسبب الشهادة المزورة.. تغريم تشاكا 180 ألف دولار

عوقب جرانيت تشاكا، قائد المنتخب السويسري الأول لكرة القدم، الخميس، بغرامةٍ ماليةٍ على خلفية استخدامه شهادةً مزوَّرةً للتلقيح ضد «كورونا» خلال فترة تفشي الجائحة، حسبما أعلنه اللاعب، الذي استُبعِدَ عن المباريات الأخيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكتب اللاعب «34 عامًا» عبر حسابه في «إنستجرام»: «حُكم عليَّ بموجب أمرٍ جزائي بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 50 يومًا، وغرامةٍ قدرها 3000 فرنك سويسري عن كل يومٍ، مع فترة اختبارٍ مدتها عامان لحصولي على شهادةٍ مزوَّرةٍ لإجراء فحص كوفيد 19».

وكان تشاكا، لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي، أقرَّ بالوقائع خلال جلسة استماعٍ أمام النيابة العامة في لوسرن التي تولَّت التحقيق، وفُرِضَت عليه غرامةٌ إجماليةٌ قدرها 150 ألف فرنك سويسري «180 ألف دولار أمريكي».

وتابع: «أتقبَّل القرار، وأتحمَّل مسؤولياتي»، موضحًا: «لن تُنفذ العقوبة إذا لم أرتكب أي مخالفةٍ خلال هذه الفترة. لقد دفعت بالفعل تكاليف الإجراءات».

وكان تشاكا، اللاعب السابق في بازل السويسري وبوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن الألمانيين وأرسنال الإنجليزي، ذكر أنه كان «يعيش حالةً من القلق والشك» خلال فترة الجائحة، وأنه كان «يشعر بالريبة تجاه اللقاح»، مبرِّرًا بذلك لجوءَه إلى شهادتَي تطعيمٍ مزوَّرتين خلال الجائحة.

وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، اتفق تشاكا والاتحاد السويسري لكرة القدم على عدم مشاركته في آخر تجمُّعٍ للمنتخب. وفي الظروف نفسها، استُبعد زميله بريل إمبولو عن صفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتتصدَّر سويسرا حاليًّا المجموعة الأولى من منافسات المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.