مؤتمر ومعرض الحج.. 520 جهة.. 150 دولة في النسخة السادسة

تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026م، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بمشاركة أكثر من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى المسؤولين والمتخصصين من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

ويأتي المؤتمر امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من عناية بخدمة ضيوف الرحمن، وفي إطار جهود السعودية لتطوير منظومة خدمات الحج والارتقاء بجودتها، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث يمثل محطة رئيسة ضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج 1448هـ، من خلال استكمال التعاقدات، ومناقشة الجوانب التشغيلية والتنظيمية، واستعراض الحلول والمبادرات، وبناء الشراكات، ورفع مستوى الجاهزية للموسم.

ويجمع مؤتمر ومعرض الحج القيادات والمسؤولين والمتخصصين من مختلف دول العالم ضمن ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية المستدامة، وتضم النسخة السادسة أكثر من 15 منطقة وبرنامجًا رئيسًا، من بينها مؤتمر الحج، ومجلس الحج، وملتقى التوعية والتدريب الذي ينظم للمرة الأولى، إلى جانب ورش العمل، ومنطقة الريادة والابتكار، والهاكاثون، ومركز الأعمال، وواحات التقنية والصحة والإعلام والطيران، إلى جانب اللقاء الخاص برؤساء مكاتب شؤون الحجاج، بما يتيح مساحات متعددة للحوار، وعرض الحلول، وتطوير الأعمال، وبناء الشراكات.

وإلى جانب المؤتمر ينظم معرض متخصص في منظومة خدمات الحج على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، بمشاركة جهات ومقدمي خدمات وحلول من أكثر من 150 دولة، ويجمع القيادات ومكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات، إلى جانب مجتمعات متخصصة في الطيران، والنقل، والضيافة، والصحة، والبنية التحتية، والتقنية، والابتكار، والقوى العاملة، والاستثمار، وتطوير الأعمال.

وكان مؤتمر ومعرض الحج قد حقق في نسخته السابقة حضورًا واسعًا، إذ استقطب أكثر من 204 آلاف زائر، وشارك فيه 270 عارضًا من أكثر من 150 دولة، كما تضمن 134 جلسة وورشة عمل متخصصة، واستفاد من برامجه التدريبية أكثر من 2600 متدرب من مختلف دول العالم.