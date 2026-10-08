العلا يوسع فارق الصدارة بخماسية الأخدود

اكتسح فريق العلا الأول لكرة القدم مضيفه الأخدود بخماسية مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، الخميس.

ووسع العلا فارق الصدارة بينه وبين الزلفي والطائي أصحاب المركزين الثاني والثالث إلى 8 نقاط، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة محققًا الانتصار السادس تواليًا الموسم الجاري.

وفي المقابل تلقى الأخدود الخسارة الثانية وتراجع إلى المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني افتتح الهولندي سيلا سو لاعب العلا التسجيل لفريقه مستفيدًا من خطأ دفاعي عند الدقيقة 47، وضاعف البرازيلي ميشيل ديلجادو النتيجة عند الدقيقة 63.

وأحرز البرتغالي أندريه هورتا هدفين سريعين عند الدقيقتين 66 و70، قبل أن يقلص الأخدود الفارق عن طريق خالد اللزام عند الدقيقة 75.

وأكمل عبد الفتاح آدم خماسية فريقه عند الدقيقة 79، لتنتهي المواجهة بفوز العلا على الأخدود 5ـ1.

ويستضيف العلا نظيره الجبيل الثلاثاء المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يحل الأخدود ضيفًا على الجندل لحساب الجولة السابعة من دوري الأولى.