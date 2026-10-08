بعد 15 عاما.. الفتح يلم شمل السلامي بسعدان وباتنا

يجمع فريق الفتح الأول لكرة القدم المدرب المغربي جمال السلامي مجددًا بمواطنيه مروان سعدان، قلب الدفاع، ومراد باتنا، الجناح الأيمن، بعد نحو عقد ونصف على تجربتهم سويًا مع الفتح الرباطي في بلادهم.

وتعود علاقة السلامي بسعدان إلى عام 2011، حين أوصى باستقطاب اللاعب وهو ابن 19 ربيعًا، من شباب المحمدية إلى الفتح الرباطي، بعدما لفت الأنظار بإمكاناته، ليبدأ معه المدافع مرحلة جديدة في مسيرته، قبل مواصلة مشواره وخوض تجارب احترافية عدة داخل المغرب وخارجه.

أما مراد باتنا، فكان هو الآخر من المواهب التي راهن عليها السلامي في بداياتها، بعدما أحضره إلى الفتح الرباطي قادمًا من حسنية أغادير عام 2012، عقب بروز إمكاناته وإظهار قدرته على التطور وصناعة الفارق. ومضى باتنا لاحقًا ليخوض تجارب احترافية عدة، خاصة في الملاعب الخليجية.

ورحل السلامي عن الفتح الرباطي 2014، ولحق به سعدان 2016، ثم باتنا 2017، وتفرقت طرقهم، قبل أن تجمعهم الملاعب السعودية مجددًا. والمفارقة حضور اسم «الفتح» مرة أخرى في قصتهم، فبعد الفتح الرباطي، يلتقي السلامي بسعدان وباتنا في الفتح السعودي.

وتتجدد التجربة هذه المرة بشكل مختلف، فالسلامي كان قبل نحو 15 عامًا صاحب القرار في استقطاب سعدان وباتنا شابّين صاعدين إلى الفتح الرباطي، فيما يلتقيهما الآن مع الفتح السعودي، معولًا على خبرتهما العريضة في مساعدته على النجاح خلال مهمته الجديدة.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني العالمي، لعب باتنا تحت قيادة السلامي 58 مباراة، وسجّل 14 هدفًا وصنع 12 أخرى. في المقابل دفع المدرب بسعدان 46 مرة، وأحرز المدافع 3 أهداف وصنع مثلها.

وأعلن النادي الأحسائي، الخميس، التوقيع رسميًا مع المدرب المغربي بعد الاستغناء عن خالد العطوي الذي قاد الدفة الفنية للفريق منذ بداية الموسم الجاري.