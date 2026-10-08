هالاند: نحتاج نشر الحب بيننا

أوضح النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن ناديه مطالب بـ«التماسك» في ظل حالة الغموض التي تحيط به، على خلفية إدانته بـ 115 مخالفة لقواعد الدوري الممتاز المالية.

عاد هالاند، الذي سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات مع النرويج في دوري الأمم الأوروبية، إلى أكاديمية سيتي مفعمًا بالإيجابية قبل رحلة الفريق إلى ميرسيسايد لمواجهة ليفربول لحساب الجولة السادسة للدوري الممتاز، وهي الأولى منذ صدور القرار المتعلق بالقضية. ويتصدر الفريق جدول الترتيب بـ 15 نقطة.

ويواجه سيتي احتمال التعرض لعقوبات قاسية، قد تصل إلى خصم نقاط أو حتى الهبوط، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى ارتكابه مخالفات تتعلق بعقود تجارية وإيرادات وتكاليف خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018.

يخوض هالاند الآن موسمه الخامس مع السيتي، وهي فترة شهدت تحقيقه سلسلة من الأرقام القياسية المذهلة وفوزه بتسعة ألقاب كبرى، أبرزها لقبان في الدوري الممتاز، وواحد بدوري أبطال أوروبا. وتؤكد أهدافه البالغ عددها 169 في 205 مباريات، بالإضافة إلى فوزه بثلاثة أحذية ذهبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، على تألقه الشخصي خلال تلك الفترة.

وقال هالاند، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الخميس: «علينا أن نبقى إيجابيين وننظر إلى الأمام، وأن نحاول الفوز بالمباريات والاستمتاع بالموقف والفوز». وأضاف: «علينا أن نتكاتف، وأن ننشر الحب بيننا ونتماسك ونستمتع بالرحلة ونبتسم».

ووقع هالاند عقدًا جديدا مع سيتي يمتد حتى عام 2034، لكن مستقبله مع النادي قد يتأثر بمدى قسوة العقوبة المحتملة.

ومن المرجح أن تتنافس كبرى الأندية الأوروبية على خدمات اللاعب «26 عامًا» إذا واجه سيتي الهبوط من الدوري أو حتى الغياب لفترة طويلة عن دوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند: «أهتم كثيرًا بسيتي، يجب أن أقول ذلك. أهتم كثيرًا بالجماهير لأنني مشجع أيضًا، وأشعر بما يشعرون به».

وعن مواجهة ليفربول قال: «إنه لشرف كبير أن أشارك في مباراة كهذه.. من المميز دائمًا اللعب ضد ليفربول. لقد فزت هناك، وتعادلت، وخسرت أيضًا».

وأضاف: «إنها دائمًا مميزة.. كل مباراة في الدوري الممتاز مختلفة، وكل واحدة ضد ليفربول مميزة».