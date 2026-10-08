ليتش يرفع جاهزية الليوث.. وعشاء في ضيافة المالك

كثَّف الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، العمل على رفع المعدل اللياقي وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية خلال تحضيراته للقاء التعاون، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، على ملعب «SHG Arena» في الرياض.

وأدَّى الفريق، الخميس، حصةً تدريبيةً، أولى خلالها ليتش، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، اهتمامًا بالشقِّ اللياقي والبدني، كما طبَّق فيها عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية مستهدفًا وصول اللاعبين إلى أعلى جودةٍ ممكنةٍ قبل لقاء «سكري القصيم».

ويشهد الأسبوع المقبل اختبارين متتاليين للفريق ضمن بطولة الدوري، يخوض أولهما أمام التعاون، فيما يحلُّ في الثاني ضيفًا على الاتحاد، الجمعة، لحساب الجولة التاسعة.

على صعيدٍ متصلٍ، اجتمع لاعبو الفريق على مائدة عشاءٍ في ضيافة عبد العزيز المالك، رئيس النادي، وحضرها أعضاء مجلس الإدارة والجهازان الفني والإداري، وسط أجواءٍ ودية.