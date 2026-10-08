ماريسكا: واثقون في نادينا.. ولا يهمنا ضجيج الآخرين

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه واللاعبون يركزون بشكل كامل على واجبهم الكروي، في خضم الأزمة التي يعيشها النادي بسبب إدانته بانتهاك قواعد رابطة الدوري الممتاز.

ويعود سيتي، متصدر جدول الترتيب بـ 15 نقطة، بعد فترة توقف دولية مطولة، الأحد، إلى ملعب «أنفيلد» لمواجهة ليفربول لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وبعدها سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال.

وقال ماريسكا في تصريحات نشرها موقع النادي الخميس: «بصراحة، أنا شخصيًا هادئ جدًا. لقد كان موقف النادي واضحًا تمامًا. نحن نثق فيه ثقة تامة».

وأضاف: «نحن نتفهم الضجيج الدائر حولنا، لكن تركيزنا ينصب فقط على ما يمكننا التحكم فيه، وهو الجانب الكروي. وشعورنا رائع، واللاعبون متحمسون للمباراتين المقبلتين. لكن حماسهم يزداد بشكل خاص لأننا في هذه اللحظة نتصدر الدوري».

وأكد أن لاعبيه يركزون فقط على واجبهم ولا يشعرون بالقلق على الإطلاق بشأن أي آمر آخر: «إنهم يعرفون ما عليهم ويعرفون أن هناك ضجيجًا، لكنهم لا يكترثون كثيرًا بذلك. إنهم يركزون فقط في هذه اللحظة على كيفية مواجهة ليفربول، وكيف يمكننا، جنبًا إلى جنب مع الجماهير، محاولة الفوز في أنفيلد».