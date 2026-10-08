موتسيبي: اتركوا الانتخابات تقرر مصير إنفانتينو

أكد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الخميس، دعمه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، الساعي إلى الفوز بولايةٍ جديدةٍ على الرغم من الانتقادات التي يواجهها على خلفية مشروعه الذي أُجهض لإنشاء شركةٍ تجاريةٍ مفتوحةٍ أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال موتسيبي خلال كلمةٍ ألقاها في الرأس الأخضر بمناسبة المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد، في حضور رئيس «فيفا»: «لقد اتخذنا قبل أشهرٍ قرارًا بالإجماع لدعم جياني إنفانتينو، والتأكيد أننا سندافع عنه في الانتخابات المقبلة. أريد منكم أن تقفوا وتصفقوا لجياني».

وأضاف: «بالنسبة لنا، الحوكمة والشفافية والأخلاقيات مسائل حياةٍ، أو موتٍ، وشراكتنا مع إنفانتينو تستند إلى هذا الاعتقاد الراسخ. إذا كانت هناك أي ادعاءاتٍ ضده، أو ضدي، أو ضد أي رئيسٍ آخر، فتوجَّهوا إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا، واتبعوا الإجراءات المعمول بها».

وتابع: «ستُجرى انتخاباتٌ بعد فترةٍ قصيرةٍ، لذا دعوا الناس تتحدث وتقرِّر. إذا كانت هناك اختلافاتٌ، أو خلافاتٌ، فلنناقش بشأنها داخل فيفا».

ويتولى إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي منذ 2016، وتعرَّض لانتقاداتٍ واسعةٍ بعد الكشف عن مشروعٍ، تمَّ التخلي عنه لاحقًا، لإنشاء شركةٍ تجاريةٍ تتيح دخول مستثمرين من القطاع الخاص، وتُوضع فيها، من بين أمورٍ أخرى، حقوق استضافة وتنظيم كأس العالم.

وعقب سحب المشروع، جدَّد «كاف»، مطلع أغسطس، دعمه إنفانتينو بالإجماع، استعدادًا للانتخابات، المقرَّرة في 2027، في الرباط، العاصمة المغربية.

غير أن الرجل يواجه جبهةً موحَّدةً تضمُّ اتحادات أوروبا، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وآسيا دون أن يتم حتى الآن اختيار مرشحٍ لقيادة هذا التحرك. ومن المقرَّر أن يُغلق باب تقديم الترشيحات 18 نوفمبر.

وكان المؤتمر انطلق، الأربعاء، في مدينة سانتا ماريا بجزيرة سال في الرأس الأخضر، ويستمر ثلاثة أيامٍ لرسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية في أعقاب أقوى أداءٍ جماعي لمنتخبات القارة في كأس العالم الأخيرة التي شهدت مشاركةً قياسيةً لعشر دولٍ، تأهلت تسعٌ منها إلى الأدوار الإقصائية.