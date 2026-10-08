تهنئة نصراوية

احتفى فريق النصر الأول لكرة القدم بالرباعي عبد الإله العمري، ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، وعبد الله الحمدان بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج «خليجي 27» وتتويجهم باللقب.. ونظَّم النصر احتفالًا باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الدرعية، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وقدَّم لهم النادي «تورتة» كبيرةً من طبقاتٍ عدة، وُضِعت على طاولةٍ في الملعب، فيما تلقَّى الرباعي التهنئة من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري.. وبعد الاحتفال انطلقت الحصة تحضيرًا لمباراة الجمعة (المركز الإعلامي ـ النصر)