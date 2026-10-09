مستقبل دونيس ينتظر آسيا

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل بشأن مستقبل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، الخميس.

وأكَّد الاتحاد في بيان صحافي عدم وجود أي قرار لتغيير الجهاز الفني للأخضر بعد أنباء تحدَّثت عن اتفاق كامل مع الإسباني روبرتو

مارتينيز على تولي المهمة، ما أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي السعودي.

وجاء في البيان: «إشارةً إلى ما يتم تداوله إعلاميًّا بشأن دونيس، يودُّ الاتحاد السعودي التأكيد أن المدرب مستمرٌّ مع المنتخب، ولا يوجد أي قرار يتعلَّق بتغيير الجهاز الفني وفقًا لما تمَّ تداوله».

وأضاف: «يدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم وسائل الإعلام كافةً إلى ضرورة تحرِّي الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وحسبَ مصادر «الرياضية»، طُرِحَت أسماءٌ عدة لقيادة الأخضر بعد نهاية كأس العالم وقبل انطلاق كأس الخليج الـ 27، من بينها الفرنسي ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا السابق، والأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، والإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال السابق.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه التحرُّكات جاءت في إطار التجهيزات للمرحلة المقبلة، وقبل صدور القرار النهائي باستمرار دونيس في بطولة الخليج، التي نجح في تحقيق لقبها، ليواصل مهمته، ويقود المنتخب في نهائيات كأس آسيا المقبلة، التي تستضيفها السعودية بعد نحو ثلاثة أشهر.

وتولى لؤي مشعبي، نائب رئيس الاتحاد السعودي، المفاوضات الأوَّلية مع الأرجنتيني ماتياس ألداو، وكيل أعمال سكالوني، لمعرفة شروط المدرب ومتطلباته في ظل عدم حسم مستقبله مع الاتحاد الأرجنتيني، إذ ينتهي عقده ديسمبر المقبل. وسيعود اتحاد القدم لمناقشة مستقبل دونيس بعد نهائيات آسيا.

وكانت «الرياضية» تواصلت مع الاتحاد السعودي، منذ وقت مبكر صباح الخميس، للاستفسار عن الملف، وأكَّد الاتحاد أنه يكتفي بالبيان الرسمي المنشور، والمتضمِّن عدم وجود أي قرار لتغيير الجهاز الفني للمنتخب الأول.

ويرتبط دونيس بعقد مع الاتحاد السعودي حتى يوليو 2027، وقاد الأخضر إلى تحقيق كأس الخليج الـ 27، التي اختُتمت الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على الإمارات 2ـ0 في المباراة النهائية.