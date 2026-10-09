حفل شاكر.. التذاكر تنفد في دقائق

شهدت حفلات الفنان اللبناني فضل شاكر، المقررة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، إقبالًا جماهيريًا استثنائيًا، بعد نفاد جميع تذاكر الحفل الأول خلال دقائق من بدء طرحها، ما دفع إلى الإعلان عن ليلة ثانية استجابةً للطلب الكبير من الجمهور، في واحدة من أبرز حالات الإقبال على حفلات الموسم، إثر تجاوز عدد المنتظرين في الطابور الإلكتروني للحفلين عشرات آلاف العشاق للطرب الأصيل.

وبحسب بيان «موسم الرياض» جاء الإعلان عن الحفل الثاني، عقب الإقبال الكبير على تذاكر الليلة الأولى، لتُضاف ليلة جديدة في 23 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم، وتمنح جمهور الفنان فرصة أخرى لحضور عودته المرتقبة إلى المسرح، ضمن الحفل الذي يحمل عنوان «عودة الغايب».

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد فاجأ الجمهور بالإعلان عن عودة الفنان القدير فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية من العاصمة السعودية الرياض، في واحدة من أبرز مفاجآت الموسم، قبل أن يتحول الحفل الواحد إلى ليلتين متتاليتين، في استجابة سريعة للشغف الجماهيري الكبير الذي رافق الإعلان عن هذه العودة.

ومنذ لحظة الإعلان عن الحفل الأول، تحوّلت عودة فضل شاكر إلى واحدة من أكثر الأحداث الفنية المرتقبة، وحظيت باهتمام إعلامي واسع في مختلف أنحاء العالم العربي، باعتبارها عودة استثنائية لفنان ارتبط اسمه على مدى أعوام بذاكرة الأغنية العربية، ولا تزال أعماله تحظى بحضور واسع بين أجيال مختلفة من الجمهور.

وجاء نفاد تذاكر الليلة الأولى خلال دقائق، وما تبعه من الإعلان عن ليلة ثانية، ليترجم حالة الترقب إلى واقع ملموس، ويؤكد حجم الشغف الجماهيري بمشاهدة فضل شاكر مجددًا على المسرح، في ليلتين يُنتظر أن تشهدا تقديم مجموعة من أشهر أغنياته التي رسخت في ذاكرة الجمهور، وتعيدان واحدًا من أبرز الأصوات العربية إلى أجواء الحفلات الجماهيرية من قلب موسم الرياض.

ورغم ابتعاده عن الحفلات طوال الأعوام الماضية، حافظ فضل شاكر على حضوره الفني وتواصله مع جمهوره من خلال إصدارات غنائية حققت انتشارًا واسعًا، من أبرزها «صحّاك الشوق»، و«كيفك ع فراقي» التي قدمها بمشاركة ابنه محمد، إلى جانب «الأشخاص الغلط» و«صعبان عليك حالي»، وهي أعمال أسهمت في استمرار ارتباط الجمهور بصوته وأغنياته، وزادت من الترقب لعودته إلى المسرح.

وكان الفنان فضل شاكر قد نال جائزتين في حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2026، الذي نظم ضمن فعاليات موسم الرياض، هما جائزة «الفنان المفضل» ضمن فئة الموسيقى، وجائزة «الأغنية المفضلة» عن أغنيته «صحّاك الشوق»، وذلك بتصويت الجمهور، في تأكيد على الشعبية التي تحظى بها أعماله لدى الجمهور العربي.

وطبقًا للبيان يأتي تنظيم الحفلين ضمن سلسلة من الأحداث الفنية التي يقدمها الموسم، والتي تجمع أبرز نجوم الغناء العربي والعالمي، وتمنح الجمهور تجارب فنية متنوعة، فيما تحمل ليلتا «عودة الغايب» خصوصية مختلفة، باعتبارهما موعدًا طال انتظاره بين فنان وجمهوره، بعد أعوام من الغياب عن خشبة المسرح.