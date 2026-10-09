فيوري وجوشوا.. ملعب كارديف يطلب تصريحا استثنائيا

يعتزم الملاكمان البريطانيان تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، المتنافسان في ​فئة وزن الثقيل، بدء صعودهما إلى الحلبة، تمهيدًا لنزالهما، في الساعة الواحدة من صباح 12 ديسمبر المقبل، وقد تقدم مسؤولو ملعب برينسيبالتي في كارديف بطلب إلى مجلس ‌المدينة للسماح ‌بإبقاء الملعب مفتوحًا حتى ​الساعة ‌3:30 ⁠بالتوقيت ​المحلي.

وقال متحدث باسم مجلس مدينة كارديف إن طلب الحصول على تصريح استثنائي، ‌والذي لم يتم التصديق عليه بعد، يتضمن أيضًا ⁠طلب ⁠السماح بتمديد أوقات العروض الموسيقية الحية وتقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة الثالثة صباحًا.

وسيتم إغلاق سقف الملعب طوال فترة الفعاليات، وسيتعين على جميع حاملي التذاكر التواجد في الملعب في الساعة 11:30 مساء يوم 11 ديسمبر، ولن يُسمح بدخول أي شخص ​بعد ذلك.

وُوصف هذا ⁠النزال بأنه الأكبر في تاريخ الملاكمة البريطانية، وجرى اختيار المدينة الويلزية لاستضافته بعد أن تعذر على ملاعب أخرى، بما في ذلك ملعب ويمبلي في ⁠لندن، ضمان ساعات العمل ‌المتأخرة المطلوبة من ‌أجل إتاحة فرصة ​المتابعة لجمهور ‌أمريكا الشمالية.

وسيتم بث النزال بين ‌بطلي العالم السابقين عبر منصة نتفليكس. ومن ​المقرر أن تبدأ مبيعات تذاكر النزال الجمعة.