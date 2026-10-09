شركة فعاليات ترعى الهلال وتنظم حشود المباريات

وقّعت شركة نادي الهلال، الخميس، عقد رعايةٍ لثلاثة مواسم مع شركة الفعاليات الذهبية للترفيه «Peak».

وستقدم «Peak»، الذي أصبح راعيًا رسميًا للنادي حتى نهاية موسم 2028-2029، خدمات تشغيلية في مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم على أرضه، تشمل تنظيم الحشود، والتنقّل الداخلي، والمناطق الترفيهية المخصصة للجماهير. وتمتد الخدمات إلى الفعاليات الداخلية الخاصة بالنادي العاصمي، حسبما أورد موقعه الإلكتروني.

وجرت مراسم توقيع العقد داخل ملعب «المملكة أرينا»، بحضور الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة النادي، ومحمد الزامل، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، وعددٍ من منسوبي الجهتين، وممثلي وسائل الإعلام.

ووقّع عن النادي الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي، وعن «Peak» إبراهيم الزامل، الرئيس التنفيذي.

وعدّ كالزادا الخطوة امتدادًا للرعايات والشراكات التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية مع شركات متميّزة في مجالاتها.

وصرّح: «الهلال دائمًا ما يسعى إلى تحقيق الفائدة الكبرى وتقديم تجارب نوعية ومختلفة في المجالات كافة، وتعد Peak من الشركات المتميزة المتخصّصة في الفعاليات، بما تملكه من قدرات وإمكانات أثبتت كفاءتها من خلال نجاحاتها التي تحقّقت منذ تأسيسها، وهو ما نسعى إلى تعزيزه عبر هذه الرعاية التي وقعناها اليوم، والتي نتطلّع أن تحقّق ما يعود بالنفع على الطرفين».

وعبّر إبراهيم الزامل، الرئيس التنفيذي للشركة الراعية، عن اعتزازه بهذه الرعاية الاستراتيجية لنادٍ حقّق 91 بطولة.

وقال: «نتطلع من خلال هذه الرعاية إلى تسخير خبراتنا وقدراتنا وإمكاناتنا التشغيلية للإسهام في تقديم تجربة متميزة، في ظل البيئة المؤسسية المتقدمة ومنهجيات الحوكمة الفاعلة التي نطبقها؛ بما يتماشى مع منهجيات العمل الاحترافية التي يطبقها النادي، وينسجم مع الجهود المباركة لحكومتنا الرشيدة في تعزيز حوكمة القطاع الرياضي بالمملكة وتطوير بيئته الاستثمارية».