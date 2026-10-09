نجم السلة الكندي شريكا في أتلتيكو

دخل نجم كرة السلة الكندي شاي جلجيوس ألكسندر، الخميس، قائمة المساهمين في ملكية أتلتيكو مدريد الإسباني، حسبما أعلنه النادي، الخميس.

وأوضح بيانٌ للنادي على حسابه في منصة «إكس»، أن شاي، المتوَّج مرتين بجائزة أفضل لاعبٍ في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أصبح أحد المساهمين فيه، مُعزِّزًا بذلك ارتباطه الوثيق بأتلتيكو الذي سبق أن أظهره بارتداء ألوان «الروخيبلانكوس» قبل الإعلان الرسمي.

أمَّا نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، فكتب على حسابه في «إنستجرام»: «يسعدني الانضمام رسميًّا إلى مجموعة المساهمين في أتلتيكو مدريد. إنه نادٍ يملك تاريخًا عريقًا في قمة كرة القدم الأوروبية، وأشكرهم على إتاحة الفرصة لي لأكون جزءًا من مستقبله».

وتُوِّج جلجيوس ألكسندر بجائزة أفضل لاعبٍ في الدوري الأمريكي عامَي 2025 و2026، كما أحرز لقب الدوري 2025.

وذكر النادي في بيانه: «تستند هذه الشراكة على قيمٍ مشتركةٍ: الطموح، والتميز، والإيمان بأن كل نتيجةٍ يجب أن تكون ثمرة استحقاقٍ».

وينضم النجم الكندي إلى قائمةٍ من لاعبي كرة السلة البارزين الذين اشتروا حصصًا في أنديةٍ أوروبيةٍ كبرى، مثل ليبرون جيمس المالك لحصةٍ في ليفربول الإنجليزي، وكيفن دورانت في باريس سان جيرمان الفرنسي.