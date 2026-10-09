نادي زيدان يهبط إلى الدرجة السادسة

يخوض فريق بوردو الأول لكرة القدم، بطل فرنسا ست مرات، الموسم الجاري في الدرجة السادسة، بعد معاقبته في الصيف بسبب مخالفات مالية.

وعوقب بوردو لعدم توفير نحو 10 ملايين يورو اللازمة لتغطية السنتين الماليتين 2025-2026 و2026-2027، والوفاء بسداد الديون المستحقة.

وكان بوردو، أحد أبرز الأندية الفرنسية في السابق، والنادي الذي بزغ فيه الأسطورة زين الدين زيدان، نجم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي، قد بيع الشهر الماضي مقابل يورو واحد رمزي إلى مجموعة الاستثمار الأميركية «بارك بنش»، التي وافقت على تحمّل الديون المتبقية.

وبعد يومين من مثوله أمام لجنة الرقابة التابعة لرابطة نوفيل-أكيتان، التي وافقت على ميزانية التعافي وأبدت «رأيًا إيجابيًا بشأن إمكانية مشاركته في دوري الدرجة الأولى الإقليمي»، حصل النادي بالإجماع على الموافقة للمشاركة في أعلى درجات المسابقة الإقليمية.

وقال دومينيك ديلبور، الرئيس الجديد الذي اختارته مجموعة «بارك بنش»، في تصريحات صحافية: «يمكن الآن أن تبدأ عملية إعادة البناء».

ومن المقرر أن يمثل الملاك الجدد أمام المحكمة التجارية في 20 أكتوبر للمصادقة على خطة الاستمرارية الجديدة التي تمتد الآن على مدى 12 عامًا، مع خفض الديون إلى النصف من 26 مليونًا إلى 13 مليون يورو.

ويضم الفريق في معظمه لاعبين هواة، مع السماح له بالتعاقد مع خمسة لاعبين بعقود احترافية، أحدهم مهاجم الدوري الفرنسي السابق باتيست غيوم.

وأخرج بوردو، الذي تأسس عام 1881، العديد من الأسماء البارزة في كرة القدم الفرنسية، من بينهم لاعبا أكاديمية النادي بيكسنت ليزارازو وكريستوف دوغاري، اللذان لعبا إلى جانب زيدان في المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 1998.

وقبل ذلك بعقد، كان آلان جيريس وجان تيجانا ضمن خط وسط المنتخب الفرنسي الشهير الذي أحرز كأس أوروبا عام 1984.

لكن بوردو هبط إلى دوري الدرجة الثانية عام 2022، ثم وُضع تحت إعادة هيكلة قضائية عام 2024، ما أدى إلى فقدانه وضعه الاحترافي وأكاديميته التي كانت تحظى بتقدير كبير.