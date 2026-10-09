أخضر الشاطئية يكسب تجريبية البحرين بخماسية

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره البحريني 5ـ2 في المباراة التجريبية الأولى التي جمعتهما، الخميس، على ملعب كرة القدم الشاطئية في الاتحاد البحريني.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، جاءت المباراة ضمن معسكر الأخضر التدريبي الجاري في البحرين، الذي يستمر حتى 12 أكتوبر، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، المؤهلة إلى كأس العالم 2027.

وشهدت المباراة إشراك البرازيلي جوجا زولوكوفيك، مدرب المنتخب السعودي، معظم اللاعبين، وإجراء عددٍ من التغييرات، والتدوير بينهم، إلى جانب تجربة أكثر من أسلوب لعبٍ للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات عُمان، والإمارات، وأوزبكستان.