برشلونة يمدد عقد إسبارت إلى 2030

مدد نادي برشلونة الإسباني عقد تشافي إسبارت مدافع الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023، وسيتم التوقيع الرسمي في مقر النادي بحضور رئيس النادي خوان لابورتا خلال الأيام المقبلة.

وصل إسبارت «19 عاما» إلى أكاديمية «لاماسيا» في صيف 2015، ثم شارك مع الفريق الأول في مارس 2026 ضد نيوكاسل الإنجليزي على ملعب «سانت جيمس بارك» بدوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في ست مباريات الموسم الماضي، قبل انضمامه إلى الفريق الأول مع انطلاق الموسم الجاري الجاري، وقيده رسميا بصفوفه في 27 أغسطس، وظهوره خمس مرات، مسجلا هدفه الأول ومقدما تمريرتين حاسمتين.

من جهة أخرى استعاد المدرب الألماني هانزي فليك جميع لاعبيه بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث شهدت الحصة التدريبية الخميس مشاركة كل من باو كوبارسي، وفيرمين لوبيز، وبيدري، ولامين يامال، ورودري، وأنتوني جوردون، وداني أولمو، وحارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش.

ويستقبل الفريق، متصدر جدول الترتيب بـ21 نقطة خيتافي السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، قبل أن يسافر لملاقاة غلطة سراي، وريال بيتيس، وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال أيام 13 و17 و20 أكتوبر الجاري تواليا.