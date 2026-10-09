مجموعة فريدكين تبيع إيفرتون

أعلنت مجموعة فريدكين الأمريكية، الجمعة، انفتاحها على فكرة بيع نادي إيفرتون الإنجليزي، الذي استحوذت عليه رسميًا في أواخر 2024، معتبرة أنها نجحت في تصحيح الأوضاع المالية للفريق، وضمان مستقبله خلال الفترة الماضية.

وأصدرت الشركة الأمريكية التي تتخذ من ولاية تكساس مقرًا لها، وتمتلك أيضًا نادي روما الإيطالي، بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «ندرس خيارات استثمارية جديدة لنادي إيفرتون لكرة القدم، بما في ذلك إمكانية بيع حصة أغلبية، ومع ترسيخ هذه الأسس بشكل متين، حان الوقت للنظر في الفصل التالي من مسيرة إيفرتون».

واستحوذت مجموعة فريدكين رسميًا على 98.8% من أسهم نادي مدينة ليفربول في ديسمبر 2024، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 485 مليون يورو، وفقًا لتقارير صحافية.

وأشار المالك إلى أن إيفرتون كان يواجه حينها حالة كبيرة من عدم اليقين المالي وصعوبات سواء داخل الملعب أو خارجه.

وعملت المجموعة على توفير الاستقرار والاستثمارات والدعم اللازم لضمان مستقبل النادي الإنجليزي، لا سيما مع مشروع إنشاء ملعب جديد بمواصفات حديثة.

وأنهى إيفرتون الموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث عشر، ويحتل حاليًا المركز السابع برصيد 9 نقاط، بعد مرور خمس مراحل من الموسم الجاري.