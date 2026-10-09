الدكتورة لنا: لعبة البيكل بول ساعدتني في طب حديثي الولادة

لم يمنعها التخصص الدقيق كاستشارية في العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، ووظيفتها أستاذة مساعدة بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، من ممارسة الرياضة، خاصة لعبة البيكل بول.

ضيفة «الرياضية» الدكتورة لنا شيبة في هذا الحوار لم تهمل جوانب حياتها الخاصة، فاختارت هوايتها المحببة لتكون جزءًا رياضيًا من حياتها الروتينية اليومية، بعد أن خاضت التجربة في نادي البيكل بول السعودي في أكاديمية التنس.

وتحدثت الدكتورة لنا عن تجربتها ومشاركتها في بطولة العالم للبيكل بول في فيتنام، التجربة الناجحة التي تعتز بها، كونها تمثل السعودية إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين التقت بهم.

01 كيف اكتشفتِ نفسك في لعبة البيكل بول؟

اكتشفت البيكل بول بالصدفة تقريبًا. كانت أختي دائمًا تشجعني على أن أجرب اللعبة معها، وفي إحدى المرات قررت أن أخوض التجربة في نادي البيكل بول السعودي في أكاديمية التنس بإشراف من المدرب حماد النمري. ومنذ ذلك اليوم تعلقت باللعبة بشكل كبير.

وبدأت ممارسة البيكل بول في أبريل 2026، ومنذ ذلك الوقت أصبحت جزءًا أساسيًا من روتيني، وأحرص على اللعب والتدريب بشكل منتظم، يصل في كثير من الأسابيع إلى ثلاث مرات أو أكثر.

02 ما أبرز البطولات التي شاركتِ فيها؟

حتى الآن شاركت في بطولتين، وكانت تجربة كل منهما مختلفة ومميزة بالنسبة لي، لكن المشاركة في بطولة كأس العالم للبيكل بول في فيتنام كانت بالتأكيد تجربة استثنائية، لأنها أتاحت لي فرصة تمثيل السعودية والمنافسة على مستوى دولي، والتعرف على لاعبين من مدارس وتجارب مختلفة في اللعبة.

كانت تجربة مختلفة تمامًا، ليس فقط من الناحية الرياضية، وإنما على المستوى الإنساني أيضًا. الأجواء، والمنافسة، واللاعبون الذين التقيت بهم، كلها جعلت البطولة تجربة سأظل أعتز بها.

كان من الرائع أن نواجه منتخبات ولاعبين من مستويات عالية، وأن نتمكن من المنافسة وتسجيل النقاط أمام فرق قوية. والأجمل بالنسبة لي أنني شاهدت بنفسي مدى التطور الكبير الذي شهده البيكل بول خلال فترة قصيرة جدًا.

03 ما أكثر ما لفت انتباهك خلال هذه المشاركة الدولية؟

ما لفت انتباهي بشكل خاص هو أن اللعبة أصبحت أكثر تنافسية ورياضية؛ فهناك لاعبون يتمتعون بمستويات عالية جدًا من اللياقة والسرعة والقوة، وهذا التطور سيستمر في تشكيل مستقبل اللعبة ورفع مستواها عالميًا.

والأرقام تعكس هذا النمو بوضوح؛ فقد استضافت نسخة 2026 في فيتنام مشاركين من أكثر من 80 دولة وإقليمًا، فيما ضمت منافسات المنتخبات في فئة الـOpen 64 فريقًا، وهو توسع كبير مقارنة بالنسخ السابقة.

04 كيف جمعتِ بين شغفك الرياضي ومهنتك؟

الرياضة بالنسبة لي لم تكن يومًا مجرد هواية، وإنما أسلوب حياة. أحرص منذ سنوات طويلة على ممارسة الرياضة والمحافظة على لياقتي وقوتي، ولذلك جاء البيكل بول بشكل طبيعي جدًا إلى حياتي.

أعمل استشارية في العناية المركزة لأطفال حديثي الولادة، وأستاذة مشاركة في طب الأطفال بكلية الطب في جامعة الملك سعود. عملي في العناية المركزة لحديثي الولادة يتطلب التركيز والهدوء واتخاذ قرارات دقيقة في مواقف قد تكون صعبة جدًا، وأشعر أن ممارسة البيكل بول ساعدتني كثيرًا في هذا الجانب؛ فهي تعلمني أن أظل هادئة، وأن أركز في اللحظة الحالية، وأن أتخذ القرار بسرعة ووضوح.

05 كيف توازنين بين العمل في الرياضة وواجباتك المنزلية؟

أحاول أن أوازن بين أدواري المختلفة؛ خلال النهار أكون طبيبة، وفي أوقات فراغي أكون في الملعب أتدرب وألعب، وفي النهاية أنا أيضًا أم لثلاثة أطفال.

والجميل أن البيكل بول لم يؤثر فقط على علاقتي بالرياضة، وإنما أشعر أنه انعكس أيضًا على علاقتي بأطفالي؛ أصبحت أكثر صبرًا، وأكثر قدرة على الاستماع إليهم، وأستمتع بوجودي معهم بشكل أكبر.

وأنا ممتنة جدًا للبيئة التي أعمل فيها وللدعم الذي أحصل عليه من جامعتي والمستشفى، والذي يساعدني على الاستمرار في عملي الأكاديمي والسريري، وفي الوقت نفسه متابعة شغفي الرياضي.

06 هل ستشهد اللعبة مستقبلًا زاهرًا خلال الفترة المقبلة؟

أعتقد أن البيكل بول أمامه مستقبل كبير جدًا، وخصوصًا في السعودية. أرى ذلك بشكل مباشر من خلال الإقبال المتزايد على اللعبة، ومن خلال أشخاص جدد يأتون إلى نادي البيكل بول السعودي لتجربة اللعبة والتعرف عليها.

والأهم أن البيكل بول لم يعد مجرد رياضة ترفيهية؛ بل أصبح يتجه نحو مستويات أعلى من التنظيم والمنافسة والاحتراف على المستوى العالمي. كما أن الاتحاد العالمي للبيكل بول يعمل على مسار الاعتراف الدولي، بما في ذلك السعي نحو الاعتراف من الحركة الأولمبية، وهذا يمكن أن يفتح آفاقًا أكبر للعبة مستقبلًا.

07 ما أقرب لعبة مشابهة للبيكل بول من وجهة نظرك؟

أعتقد أن أقرب وصف للبيكل بول هو أنه يجمع بين بعض عناصر التنس وتنس الطاولة، مع وجود خصائص وقواعد خاصة تجعله رياضة مستقلة بحد ذاتها. من التنس نرى حركة الملعب والضربات والإرسال، ومن تنس الطاولة نرى طبيعة التبادل السريع وردة الفعل والتحكم بالكرة، خصوصًا في اللعب القريب من الشبكة.

08 من وجهة نظرك، ماذا يميز لعبة البيكل بول عن بقية الألعاب؟

وهذا تحديدًا ما يجعل البيكل بول ممتعًا بالنسبة لي؛ فهو يجمع بين المهارة، وسرعة رد الفعل، والذكاء التكتيكي، واللياقة البدنية، وفي الوقت نفسه يمكن أن يستمتع به اللاعب المبتدئ أو اللاعب الذي يريد الوصول إلى مستوى تنافسي عالٍ.

قالب الموقع الجديد