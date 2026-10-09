دوري روشن يعود.. النصر أمام الدرعية.. والفتح يستضيف الأهلي

تعود عجلة دوري روشن السعودي للدوران، الجمعة، بعد فترة توقف 26 يومًا عقب انتهاء التوقف الدولي، وذلك بانطلاق منافسات الجولة الثامنة، وتشهد الأمسية الكروية الأولى ثلاث مواجهات مهمة.

وفي المباراة الأولى، يستضيف الخلود نظيره القادسية 16:50 على ملعب نادي الحزم في محافظة الرس، ويطمح صاحب الضيافة الطامح إلى تحسين مركزه السابع (12 نقطة) ضد القادسية المتألق صاحب المركز الرابع، والذي يسعى إلى مطاردة الصدارة، حيث يجمع في رصيده 16 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يحل الأهلي ضيفًا على الفتح المتعثر عند الساعة 17:55، ويدخل الفريق الغربي المباراة وهو في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يملك الفتح 3 نقاط وضعته في المركز الخامس عشر.

ويسعى الأهلي إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة في كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وعلى ملعب الأول بارك، يخوض النصر تحديًا آخر عندما يستضيف نظيره الدرعية عند الساعة 21:00، على أمل العودة إلى الصدارة في انتظار تعثر الهلال المتصدر والاتحاد صاحب المركز الثاني.

وفيما استعاد الأصفر العاصمي جهود مدافعه الفرنسي محمد سيماكان، رجحت مصادر (الرياضية) استبعاد عبد الإله العمري، زميله، بداعي الإرهاق.

واختتم الفريق العاصمي تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية في «دار النصر»، استبقها العمري بالحضور إلى مقر النادي، رفقة زملائه نواف بوشل، الظهير الأيمن، وعبد الله الخيبري، لاعب الوسط، وعبد الله الحمدان، رأس الحربة، المتوجين مع المنتخب السعودي باللقب الخليجي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، متخلفًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق نقطتين، فيما يقف الاتحاد ثانيًا بـ17 نقطة.