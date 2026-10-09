النصر يؤهل الخماسي المصاب

يخضع راغد النجار، راكان الغامدي، مبارك البوعينين، سالم النجدي ومحمد مران، لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، لجلسات علاج وتأهيل، ضمن البرامج الطبية المعدة لهم، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر أن النجار والبوعينين يعانيان من قطع في الرباط الصليبي، فيما تعرض الغامدي لكدمة قوية في غضروف الركبة، بينما يخضع النجدي للتأهيل بعد عملية جراحية إثر كسر في الأنف، ومران بعد عملية جراحية لمعالجة تمزق في العضلة الخلفية.

ويواصل الخماسي تنفيذ برامجه العلاجية والتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، وفقًا لمدى استجابة كل لاعب للعلاج.

ويواجه النصر نظيره الدرعية، مساء الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.