دورة شنغهاي.. زفيريف يقصي بينج ويتأهل

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، نجم التنس، المصنف الثاني عالميًا، إلى الدور الثالث من دورة شنجهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعد تفوقه على الصيني وو يي بينج، بنتيجة 6ـ4 و7ـ6 «7ـ4» في الدور الثاني، الجمعة.

وضمن زفيريف، صاحب الـ29 عامًا، اعتلاء صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم الجاري، بعد إعلان الإيطالي يانيك سينر، المتصدر الحالي، غيابه عما تبقى من المنافسات هذا العام.

ويواجه زفيريف في الدور المقبل الفرنسي كونتان أليس، أو البلجيكي ألكسندر بلوكس.

وفي المباريات الأخرى، سقط الإيطالي فلافيو كوبولي، أمام الفرنسي أدريان مانارينو، بنتيجة 1ـ6 و6ـ4 و3ـ6، وتغلب الأمريكي بن شيلتون، وصيف بطولة أمريكا، على الألماني دانيال ألتماير، بنتيجة 6ـ3 و7ـ6 «8ـ6».

ويستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثامنًا عالميًا، والمتوّج في بطولة بكين أخيرًا، محرزًا لقبه الـ102 في مسيرته، مشاركته في شنغهاي أمام البولندي هوبرت هوركاش، مساء الجمعة.

وحظي الأسترالي أليكس دي مينور التاسع الذي يحوم الشك حول مشاركته في شنغهاي بسبب إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها في نهائي دورة بكين، بيومي راحة إضافيين قبل خوض مباراته المحتملة، بعد انسحاب السلوفاكي أليكس مولكان، منافسه في الدور الثاني.