قبل الهلال.. ريوس يعود وفيسينج يجرب بديل كادش

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عصر الجمعة، ستشهد مشاركة الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط، بعد فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الماضية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، سيحدد إمكانية مشاركة ريوس أمام الهلال، السبت، بعد الاستقرار على قائمة اللاعبين الأجانب الثمانية الذين سيخوضون المواجهة.

وينتظر أن يستبعد فيسينج لاعبين أجنبيين من القائمة، في ظل جاهزية عشرة لاعبين، الصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والسلوفاكي سيميتش، والفرنسي ديون لوبي، والكولومبي ريتشارد ريوس، والجزائري حسام عوار، والهولنديان ستيفن بيرجوين وجورجينيو فينالدوم، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج إلينيخينا.

ويختتم الفريق الاتحادي تدريباته عصر الجمعة، على ملعب النادي، قبل المغادرة إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال، السبت، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وبحسب المصادر، سيحسم فيسينج خلال التدريب الأخير هوية اللاعب الذي سيعوض غياب حسن كادش في قلب الدفاع، بعد تعرض الأخير للإصابة.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين، وبفرق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر.