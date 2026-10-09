«فيفا» يكشف إحصاءات الإساءة الإلكترونية في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجمعة، ​أن أكثر من نصف اللاعبين والمدربين والمسؤولين الذين شملتهم خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال كأس العالم 2026، تعرضوا لإساءات عبر الإنترنت.

وأظهرت البيانات أن ‌812 شخصًا ‌من أصل ​1606 ‌تلقوا ⁠رسالة ​مسيئة واحدة على ⁠الأقل خلال فترة الرصد.

وجاءت العنصرية في صدارة أشكال الإساءة التمييزية، إذ شكلت 12 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة، وارتفعت نسبتها إلى 20 بالمئة ⁠عند استبعاد الإساءات العامة.

ووفق «فيفا»، ‌تلقى الشخص الأكثر استهدافًا ​أكثر من ‌10 آلاف منشور مسيء، كان نحو ‌40 بالمئة منها ذا طابع عنصري.

وحللت الوحدة 17.1 مليون منشور وتعليق على منصات التواصل الاجتماعي، ‌قبل أن تؤكد المراجعة اليدوية احتواء ما يقرب من ⁠240 ألفًا ⁠منها على إساءات.

وأحيل 2905 حسابات إلى التحقيق، فيما أبلغت سلطات إنفاذ القانون عن 786 حسابًا لمراجعتها واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات.

وفي إطار جهود الإشراف، فحصت الخدمة 60.7 مليون تعليق على القنوات الرسمية لـ«فيفا» والاتحادات ​الوطنية الأعضاء، ​وحجبت 9.2 مليون تعليق، شملت رسائل مزعجة ومحتوى مسيئًا.

يُذكر أن المنتخب الإسباني تٌوّج بكأس العالم 2026، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأرجنتيني.