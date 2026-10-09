مورينيو يهاجم انتقادات مبابي ويصفها بالسخيفة

هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، بشدة الانتقادات الموجهة إلى الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الملكي، واصفًا إياها بـ«السخيفة».

وقال مورينيو في مؤتمره الصحافي عشية مباراة فريقه على أرضه أمام فياريال في الدوري الإسباني: «هل هذه الانتقادات مبالغ فيها؟ إنها سخيفة، حضر هنا جميع اللاعبين الذين كان عليهم الحضور يوميًا للتعافي، جاء مبابي، مثل الآخرين، لإجراء فحوص بالأشعة من أجل تشخيص حالته، ثم ذهب لمراجعة اختصاصي في فرنسا، لأن لديه سوابق في ركبته لا يمكننا تجاهلها».

وتصدى مورينيو الذي يتخلف فريقه بـ6 نقاط عن برشلونة في سباق لقب دوري «لاليجا»، لكل انتقاد من الانتقادات الموجهة إلى مبابي، كونه لا يتهرب أبدًا من المواجهة.

وأضاف المدرب البرتغالي صاحب الـ63 عامًا، «مشاكل كرة القدم لا تكفيكم، لذلك أثرتم مسألة الملهى الليلي، الذي لم يكن في الواقع ملهى، إذ استخدم لحدث خاص ضمن أسبوع الموضة، أما الدراجة في سويسرا، فكانت في فندق مؤلف من بيوت صغيرة، يوفرها للنزلاء كي يتنقلوا بها إلى الأماكن المشتركة، وتريدون إقناعنا أنه كان يشارك في طواف سويسرا».

ولم يكترث مورينيو لاحتمال استقبال عدائي لمبابي السبت، مؤكدًا أن الهداف التاريخي لكأس العالم أدى واجباته تجاه ريال مدريد.

وليست هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يتعرض فيها مبابي لهجمات من المشجعين.

وتعرض قائد المنتخب الفرنسي لانتقادات لأنه أمضى فترة تعافيه من إصابة في ركبته اليسرى، خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبية أمام تركيا، في فرنسا وسويسرا، بدل مدريد.

والتُقطت للاعب البالغ 27 عامًا صورة عند مدخل ملهى ليلي في باريس، وأخرى على دراجة هوائية أثناء وجوده في سويسرا.

وزعم بعض المشجعين أن الأمر تجاهل متعمد لمورينيو، الذي أشار قبل أيام فقط إلى أن على اللاعبين تجنب التزلج، وركوب الدراجات تفاديًا لخطر الإصابة.