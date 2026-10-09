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راسل الأسرع

2026.10.09 | 03:48 pm
سجل جورج راسل، سائق مرسيدس، الجمعة، أسرع زمن في حصة التجارب الوحيدة لسباق ​جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات (رويترز ـ الفرنسية)
راسل الأسرع

راسل الأسرع

راسل الأسرع

راسل الأسرع