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راسل الأسرع
2026.10.09 | 03:48 pm
سجل جورج راسل، سائق مرسيدس، الجمعة، أسرع زمن في حصة التجارب الوحيدة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات (رويترز ـ الفرنسية)
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