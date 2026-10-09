راسل الأسرع

سجل جورج راسل، سائق مرسيدس، الجمعة، أسرع زمن في حصة التجارب الوحيدة لسباق ​جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات (رويترز ـ الفرنسية)