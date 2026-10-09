السلامي يبحث عن بداية رابعة ناجحة مع الفتح

يخوض المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، اختباره الأول مع الفريق أمام الأهلي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، باحثًا عن تكرار بداياته الناجحة في تجاربه التدريبية السابقة.

وسبق للمدرب المغربي تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارتين، وفق نتائج سبع مباريات افتتاحية في محطات تدريبية سابقة، تولى خلالها قيادة أندية مغربية ومنتخبات وطنية.

واستهل السلامي تجربته مع حسنية أكادير بالفوز على الوداد الرياضي 1ـ0 موسم 2010ـ2011، قبل أن يتعادل مع المغرب التطواني دون أهداف في بداية مشواره مع الفتح الرباطي، وكرر النتيجة ذاتها مع الدفاع الحسني الجديدي موسم 2015ـ2016.

وعلى صعيد المنتخبات، قاد المنتخب المغربي للمحليين إلى الفوز على موريتانيا 4ـ0 في افتتاح بطولة إفريقيا للمحليين 2018، كما حقق انتصارًا مع منتخب المغرب تحت 17 عامًا على الجزائر 5ـ2.

وفي المقابل، خسر مباراته الأولى مع الرجاء الرياضي أمام الترجي التونسي 0ـ2، قبل أن يتلقى خسارة أخرى في مستهل تجربته الثانية مع الفتح الرباطي أمام نهضة بركان 0ـ1.

وكانت آخر بداياته التدريبية مع المنتخب الأردني، الذي قاده إلى الفوز على كوريا الشمالية 2ـ1، قبل انتقاله إلى الفتح السعودي.

يذكر أن نادي الفتح أعلن تعاقده مع المغربي جمال سلامي، الخميس، ليقود الفريق الأحسائي فيما تبقى من منافسات الفريق خلال الموسم الجاري، خلفًا للمقال السعودي خالد العطوي.