حصة أخيرة

انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة فياريال، السبت، ضمن منافسات «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)