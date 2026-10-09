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حصة أخيرة

2026.10.09 | 03:51 pm
انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة فياريال، السبت، ضمن منافسات «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة