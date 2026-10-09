دورتموند يخشى العملاق ويطمح إلى العلامة الكاملة

يواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، ضيفه فيردر بريمن، بطموح الحفاظ على الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما يتربص العملاق بايرن ميونيخ، المتأخر بنقطتين، به عندما يحلّ ضيفًا على أوجسبورج، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من «البوندسليجا»

وأبدى الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فريق دورتموند، قبل استضافة بريمن، سعادته بأن يكون في الصدارة، قائلًا: «ما زال أمامنا طريق طويل جدًا قبل بلوغ الهدف الذي قد يحمله شخص أو اثنان في رأسيهما، لكننا نستمتع بهذه اللحظة».

ويتحدى المدرب الكرواتي، منتقديه حتى الآن هذا الموسم، بعدما قاد دورتموند إلى أفضل بداية له في موسم من الدوري الألماني، منذ أكثر من عقد.

واعتبر كثيرًا من جماهير بوروسيا، مدرب بايرن ميونيخ السابق خيارًا غير مقنع عند انضمامه إلى دورتموند في يناير 2025، لكن أسلوب الكرواتي الصارم الذي يعطي الأولوية للأمان جعل النادي يحلم بأول لقب له في الدوري منذ 2012.

ورأى كثيرون في كوفاتش، الذي سيبلغ 55 عامًا الخميس المقبل، خيارًا غير لامع، بعد فترة مخيبة على رأس فولفسبورج وفترة مضطربة في بايرن ميونيخ.

واصطدم كوفاتش بنجوم كبار بسبب أسلوبه الدفاعي وسمعته كمدرب منضبط بصرامة، على الرغم من فوزه بثنائية الدوري والكأس المحليين مع البايرن في 2019.

ويتصدر دورتموند ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات تواليًا، متقدمًا بفارق نقطتين عن البايرن.

من جهته، يحلّ العملاق البافاري السبت، ضيفًا على أوجسبورج لمواصلة مطاردة دورتموند.

ويحاول صاحب الأرض تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب، ليعزز مكانه في المركز الرابع الذي يحتله برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.

وتميل الكفة تاريخيًا في الدوري لصالح عملاق بافاريا الذي يُدربه البلجيكي فنسان كومباني، بعدما حقق 23 انتصارًا مقابل 5 هزائم ضد مضيفه.

وتشهد الجولة أيضًا صدام ماينتس السادس وباير ليفركوزن الخامس، كما يستضيف لايبزيج أينتراخت فرانكفورت.