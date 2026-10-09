الدوسري يعلن عن دعم فالكونز صناع المحتوى

أعلن مساعد الدوسري، رئيس مجلس إدارة فريق فالكونز للرياضات الإلكترونية، استعداد النادي لتغطية تكاليف تجهيز وتصوير فكرة جديدة طرحها «RealDhmy» صانع المحتوى عبر قناته على «يوتيوب» وفتح المجال أمام مشاركة صناع محتوى آخرين في السلسلة.

وجاءت استجابة الدوسري، عقب وصف «RealDhmy» الفكرة أنها غير مسبوقة، في خطوة تعكس توجها نحو تمكين صناع المحتوى من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، عبر توفير الدعم الإنتاجي، والإمكانات اللازمة.

ويعزز هذا التوجه حضور الأندية العاملة في قطاع الرياضات الإلكترونية في مجال صناعة المحتوى، من خلال الإسهام في تطوير مشاريع إبداعية تتجاوز المنافسات والبطولات.