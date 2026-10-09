أتانجانا: هدفي تحقيق الدوري مع الأهلي

وضع الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، التتويج بلقب دوري روشن السعودي على رأس أهدافه المقبلة، مؤكدًا رغبته في تحقيق المزيد من البطولات مع الفريق، عقب تجديد عقده، وفق مقطع فيديو بثه المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وقال أتانجانا: «أشعر بسعادة كبيرة بتجديد عقدي مع الأهلي، وأود أن أشكر مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي على الثقة التي منحوني إياها، إذ ليس من السهل تجديد العقود في الفرق الكبيرة»، مضيفًا أنه يتطلع إلى تحقيق الكثير من الإنجازات للنادي خلال الفترة المقبلة.

واستعاد لاعب الوسط الفرنسي أبرز لحظاته بقميص الأهلي، مشيرًا إلى أن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة يمثل أجمل ذكرياته مع الفريق، وقال: «أفضل ذكرى لي كانت عندما فزنا بدوري أبطال آسيا، كانت الأجواء جنونية في نهاية المباراة، وهذه أفضل ذكرى عشتها».

ولم يُخفِ أتانجانا طموحه في إضافة إنجازات جديدة إلى سجله مع الأهلي، واضعًا لقب الدوري السعودي هدفًا رئيسًا في المرحلة المقبلة، إلى جانب المنافسة على الكؤوس الأخرى، وقال: «خطوتي المقبلة هي الفوز بالدوري، لأننا لم نحققه منذ فترة طويلة، وأريد أيضًا الفوز بكؤوس أخرى».

ووجّه اللاعب رسالة إلى جماهير الأهلي، مثمنًا دعمها ومطالبًا باستمرار حضورها ومساندتها للفريق، خاصة في المواجهات المقبلة، قائلًا: «شكرًا للجماهير على دعمها، أنتم دائمًا معنا، ونحتاج إلى دعمكم في المباراة المقبلة، لقد اشتقت إليكم كثيرًا».

وكان أتانجانا، البالغ من العمر 21 عامًا، انضم إلى الأهلي في سبتمبر 2025 قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي، في عقد يمتد ثلاثة مواسم، بعد تدرجه في الفئات السنية للنادي الفرنسي، وخوض تجربة في الدوري الفرنسي أسهمت في تعزيز خبرته قبل الانتقال إلى الملاعب السعودية.

وأسهم لاعب الوسط الفرنسي في مشوار الأهلي نحو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025ـ2026، في إنجاز عزز طموحاته مع الفريق، بينما يتطلع في المرحلة المقبلة إلى تحويل استمراريته مع النادي إلى مزيد من الألقاب، وفي مقدمتها دوري «روشن»، الذي يمثّل الهدف الأبرز الذي أعلن رغبته في تحقيقه بقميص الأهلي.