متحف البحر الأحمر يفتتح معرض «تصوير المسافات»

افتتح متحف البحر الأحمر التابع لهيئة المتاحف معرض «تصوير المسافات» للفنانة الأرجنتينية ماتيلد مارين، في مقر المتحف في جدة التاريخية، الذي يُنظم للمرة الأولى في السعودية، ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» يضم المعرض أعمالًا فنية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، تستعرض من خلالها الفنانة ماتيلد تجربتها في توثيق المنارات البحرية بمواقع جغرافية مختلفة، من بينها منارات مدينتي جدة وينبع، مسلطةً الضوء على ما تحمله من دلالات ترتبط بتاريخ الملاحة البحرية، والذاكرة الإنسانية، وعلاقة الإنسان بالمكان.

وشهد حفل الافتتاح جولة في المعرض بصحبة الفنانة ماتيلد مارين، وحوارًا فنيًا، إلى جانب عرض موسيقي ضمن البرنامج المصاحب للافتتاح.

ويستند المعرض إلى مشروع «فاروس» الذي بدأته الفنانة عام 2005، ووثقت خلاله المنارات البحرية في عدد من المواقع حول العالم، بوصفها رموزًا للإرشاد والأمل وتحديد الاتجاهات، متجاوزةً وظائفها المعمارية والملاحية إلى أبعاد فنية وإنسانية.

وتبرز الأعمال المعروضة العلاقة بين الفن المعاصر والتراث البحري للبحر الأحمر، من خلال استحضار دور المنارات في الرحلات البحرية، وما ارتبط بها من قصص وذكريات، إلى جانب إبراز المكانة التاريخية للبحر الأحمر بوصفه مسارًا للتنقل والتبادل الثقافي.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني يمتد طوال فترة إقامته، ويشمل عروضًا سينمائية، وأمسيات شعرية وموسيقية، وورش عمل إبداعية وتجارب تفاعلية، إضافة إلى أنشطة مخصصة للأطفال والعائلات لصناعة نماذج للمنارات، وجلسات تتناول التصوير الفوتوغرافي والمناظر الطبيعية.