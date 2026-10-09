فايجل يعوّض نانديز أمام الخلود

أجرى الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، تغييرًا وحيدًا على التشكيلة الأساسية التي واجهت الاتفاق في الجولة السابعة، قبل مواجهة الخلود، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ودفع رودجرز بالألماني جوليان فايجل في خط الوسط بدلًا من الأوروجوياني نانديز، فيما حافظ على بقية العناصر العشرة، التي شاركت أساسية في المواجهة الماضية، وهم: كاستيلس، وجهاد ذكري وناتشو وألفاريز ومحمد أبو الشامات وريندرز ومصعب الجوير وبونسو وريتيجي وكينيونيس.

وأبقى المدرب على طريقة اللعب 3ـ5ـ2 للمباراة الثانية تواليًا، بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق 3ـ3 في الجولة السابعة.

ويبحث القادسية عن تحقيق انتصاره السادس في منافسات الدوري خلال الموسم الجاري، فيما يسعى الخلود إلى تعويض خسارته أمام الرياض بسلسلة اللا خسارة التي كانت من الجولة 33 في الموسم الماضي.

ويأتي القادسية في المركز الرابع برصيد 16 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وتعادل، فيما خسر مباراة واحدة، ويملك الخلود 12 نقطة في المركز السابع جمعها من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وهزيمة واحدة.