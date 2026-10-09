برشلونة يخسر رافينيا أمام خيتافي وغلطة سراي

كشف الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، عن غياب رافينيا، قائد الكاتالوني، المصاب في فخذه الأيمن مع منتخب البرازيل، عن المباراتين المقبلتين للفريق على الأقل.

وقال فليك في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة خيتافي السبت، ضمن منافسات دوري «لاليجا»: «أظهرت الفحوص أن رافينيا لا يعاني من إصابة خطيرة، لكن علينا توخي الحذر معه، لأنه تعرض لثلاث إصابات الموسم الماضي، علينا الاعتناء به، لذلك لن يكون متاحا أمام خيتافي، ولا أمام غلطة سراي الثلاثاء».

وانتقد المدرب الألماني، لدى سؤاله عن غياب المهاجم البرازيلي الذي خرج مصابًا خلال مباراة تجريبية في أستراليا، الروزنامة المفروضة على لاعبيه، مضيفًا: «المنتخب هو المنتخب، والدفاع عن بلدهم غالبًا ما يكون الهدف الرئيسي لجميع اللاعبين، وهذه عقلية رافينيا وموقفه، إنه يعطي دائمًا 100 في المئة، لكن أعتقد أن علينا أن نتساءل هل كان ضروريًا فعلًا أن يذهب للعب مباراة تجريبية في أستراليا، ويقطع آلاف الكيلومترات هذا أمر لا يصدق».

ويتصدر رافينيا، الذي أعيد تمركزه كمهاجم صريح في برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، ترتيب هدافي أوروبا برصيد 14 هدفًا في ثماني مباريات في جميع المسابقات.

وعانى لاعب رين الفرنسي السابق من إصابات عضلية متكررة منذ بداية مسيرته، وكان قد عاد مصابًا من فترة التوقف الدولية في مارس 2026 التي واجه خلالها منتخب فرنسا في مباراة تجريبية في بوسطن.

وافتقد برشلونة اللاعب البرازيلي كثيرًا في المرحلة الأخيرة الحاسمة من الموسم، خاصةً في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

وأصيب رافينيا أيضًا في العضلة الخلفية للفخذ خلال مونديال 2026 مع «سيليساو».

ويحرم برشلونة المتصدر برصيد 21 نقطة، بطل الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين، والذي لم يهزم بعد، من قائده في استئناف مشواره في الدوري السبت أمام خيتافي.