باكنجهام يغيّر دفاع الخلود أمام القادسية

أجرى الإنجليزي ديزموند باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة الرياض في الجولة السابعة، قبل لقاء القادسية، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وشملت التغييرات ثلاثة مراكز في خط الدفاع، إذ دفع بالثلاثي عدي عبد الغني وعبد الرحمن العبيد وسلطان الشهري بدلًا من رمزي صولان وأونتكوس وبيناس، فيما أبقى على ثمانية لاعبين شاركوا أساسيين في المواجهة الماضية، وهم: حامد الشنقيطي ومحمد كامارا وباكلي وسيسيه وكوبا وكورتاجارينا ومحمد صوان ودومينجيز.

وحافظ المدرب الإنجليزي على طريقة اللعب 4ـ2ـ3ـ1 للمباراة الثانية تواليًا، سعيًا إلى تعويض الخسارة أمام الرياض 0ـ2 في الجولة السابعة.